Braziliaanse fan kan nederlaag niet verkroppen en steekt zichzelf in lichterlaaie

Recife verloor in eigen huis tegen Botafogo met 1-2. De druppel voor een Braziliaanse fan, wiens identiteit niet bekend is gemaakt. Hij stak zichzelf in brand, zo melden verschillende media uit het grote Latijns-Amerikaanse land.

De man overleefde de wanhoopsdaad. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lichaam van het slachtoffer zou voor 15 % beschadigd zijn, de brandwonden in hand en gezicht zijn tweedegraads. Door de nederlaag is de club uit het noordoosten van Brazilië in de degradatiezone beland.