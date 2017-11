Schotse kapers op de kust voor Club Brugge-talent dat nog geen speelminuten veroverde

Brugge haalde de 19-jarige Australiër weg bij Adelaide United. In eigen land staat de middenvelder te boek als een groot talent. Dat talent kon hij in België nog niet in de verf zetten in de vorm van speelminuten.

Afgelopen zomer kaapte blauw-zwart McGree weg onder meer voor de neus van Celtic. Die laatste club zou nog steeds geïnteresseerd zijn in de speler. Ook stadsrivaal Rangers FC houdt zijn ontwikkeling nauwlettend in het oog. Het is nog maar de vraag of Club Brugge zijn zomertransfer de komende transfermercato’s al van de hand zal doen.