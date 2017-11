Anderlecht krijgt het grootste talent uit Congo over de vloer

De 18-jarige offensieve middenvelder voetbalt momenteel voor TP Mazembe. Vorig seizoen groeide de jonkie door naar de eerste ploeg, maar nu kampt hij met knieproblemen.

Een diagnose in België bracht aan het licht dat Kisangala de kruisbanden van zijn knie scheurde. Hij liet zich onder handen nemen in Antwerpen door dokter Marc Martens, die in het verleden al sterren als Gullit, Ronaldo en Kaka opereerde.

Zijn revalidatie zal Kisangala bij Anderlecht afwerken, meldt La Dernière Heure. Anderlecht en Mazembe hebben al jaren een goede verstandhouding.