Ciman mag ex-coach van Lyon en Aston Villa verwelkomen

De Franse trainer Rémi Garde (51) tekent namelijk een contract bij de club. Sinds maart 2016 zat hij zonder club nadat hij bedankt werd voor bewezen diensten bij het Engelse Aston Villa. Ervoor trainde de ex-international van les Bleus drie jaar lang Lyon.

"We zijn heel gelukkig en trots te kunnen aankondigen dat Rémi Garde is aangesteld als coach en technisch directeur van Montréal Impact", zegt Joey Saputo, voorzitter en eigenaar van de club.

Montréal eindigde dit seizoen op een teleurstellende 9e plek in de Eastern Conference. Vorig jaar bereikte de club nog de play-offs, maar dat zat er nu met 11 zeges in 34 wedstrijden niet in.