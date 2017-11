De nieuwe WK-bal is gekend en heeft een hypermoderne kantje

Telstar 18, onder die naam zal het leer door het leven gaan. De bal is een knipoog naar de allereerste wedstrijdbal van Adidas uit 1970, alleen met een wel heel eigentijds kantje. De Telstar 18 is namelijk heel innovatief, in de zin dat er een NFC-chip geïntegreerd is in de bal.

Gebruikers van de bal kunnen op die manier hun smartphone aan het leer linken en via internet toegang krijgen tot exclusieve content. Door simpelweg tegen de bal te tikken kunnen consumenten toegang verschaft worden tot challenges over heel de wereld en informatie krijgen over de gebruiker van de digitale bal.

Gelukkig wordt hij ook nog gebruikt voor de sport zelf. De vergelijking met de Brazuca, de bal van het WK 2014 in Brazilië, gaat het best op. Onder meer clubs als Ajax, Real Madrid en Manchester United konden de Telstar 18 al testen. Zo ook Mexico, de tegenstander van de Rode Duivels morgen.