OHL, Cercle en Lierse kijken vooruit naar de return: hoe kon promovendus Beerschot Wilrijk met een klein budget toch de periodetitel pakken?

door Diederik Geypen

Drie vragen aan OHL, Cercle en Lierse richting de terugronde in 1B

Foto: © photonews

Beerschot Wilrijk trok het laken naar zich toe in de heenronde. Komend weekend begint in de Proximus League al de strijd om de tweede periodetitel. Aan de hand van drie vragen aan uitdagers OH Leuven, Cercle Brugge en Lierse blikken we vooruit op de return.