Opvallend verschil voor "niet-spits" Dries Mertens: "Heb altijd gezaagd om meer te mogen spelen, dus ..."

“Neen, ik voel me geen echte spits. En dat ben ik ook niet. Bij Napoli roteren we heel veel onderling en dus kom ik nog vaak op links of rechts terecht op het veld tijdens de wedstrijden”, aldus Dries Mertens over zijn positie.

“Ik laat me ook vaak zakken naar het middenveld. Qua doelgerichtheid en gretigheid naar doel ben ik wel beter geworden. Maar het brengt ook een andere verwachting met zich mee: nu gaat het niet meer over een goede actie, maar de afrekening komt op basis van het aantal doelpunten.”

Voel me geen echte spits

Uit de ploeg is Mertens haast niet meer te zetten. Twee seizoenen geleden stond hij zes keer in de basis en viel hij 27(!) keer in, nu zit hij al aan elf basisplaatsen op twaalf wedstrijden. “Eens een match rusten? Dat zou me misschien niet slecht uitkomen nee”, aldus een lachende Mertens.