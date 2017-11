Hazard blijft genieten na de zware blessure: "Schrik, ik?" en "Als ik de Gouden Bal nooit win?"

"Nee, ik heb geen schrik. Als ik daarover begin na te denken, moet ik stoppen. Ik heb veel geluk gehad dat ik geen zware blessures gehad heb tijdens mijn carrière", aldus een eerlijke Eden Hazard.

Probeer plezier te maken op het veld

"Ik weet dat ik klappen ga krijgen, dat is door mijn speelstijl. Ik denk er niet over na", blijft hij speels zoals altijd. Ook al wil hij blijven sterk presteren ook de komende jaren. "Ik voel me goed. Het is wat moeilijker na de blessure om op topniveau terug te keren. Ik ga nog verbeteren in de loop van het seizoen."

"Ik geef me altijd voluit, dat zie je als je mijn carrière bekijkt. Ik probeer steeds de beste te zijn, maar als dat niet lukt, ook geen probleem. Dus als ik die Gouden Bal nooit win? Dan is dat geen probleem. Het zou super zijn, maar ik geef gewoon het maximale voor mezelf. Ik probeer plezier te maken op het veld."