"Ik wil alles spelen, maar de twee wedstrijden afwerken zou niet slim zijn met het drukke programma"

"Ik weet niet of ik de twee matchen zal spelen. Ik wil altijd spelen, zeker voor de fans. Maar de twee wedstrijden afwerken zou niet slim zijn met het drukke programma. We spelen tegen twee mooie landen die een andere speelstijl hebben dan de meeste Europese."

"We zullen op het WK ook uitkomen tegen dergelijke landen, dus het is goed dat we tegen hen kunnen oefenen. Het zijn misschien niet de grootste nationale ploegen, maar ze hebben kwaliteitsvolle spelers. We moeten alles serieus nemen, het maximum geven en twee goede wedstrijden spelen nu", besluit de aanvoerder.

