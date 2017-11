Barda ontroerd door vele steunbetuigingen uit België: "Het doet me enorm veel deugd"

Tijdens de training met zijn club Hapoel Beer Sheva beleefde de Israëlische aanvaller de schrik van zijn leven. Ondertussen is Barda weer bij bewustzijn. "Ik ben bedolven onder de sms'jes en mails.

Het is ongelooflijk hoeveel steunbetuigingen ik heb gekregen vanuit Israël en België. Ik kan al die mensen niet genoeg bedanken. Het doet me enorm veel deugd", reageerde hij in Het Belang van Limburg.

De speler legt uit wat er gebeurde. "Op training kreeg ik de bal keihard op de borst. Een paar seconden later voelde ik hevige druk op die plaats. Ik ben uit eigen beweging gaan liggen met de benen omhoog, maar toen zakte mijn hartslag plots drastisch. Ik raakte uit bewustzijn.

Als bij geluk overleefde Barda het, ook dankzij een snelle tussenkomst van de medische staf. Woensdag onderging hij nog een reeks medische tests, maar van lichamelijke schade zou er geen sprake zijn.

"Ik voel me goed nu. Gelukkig ben ik niet lang zonder zuurstof geweest. Ik hoop dat ik snel al mijn vrienden in België weer kan opzoeken", besluit hij.