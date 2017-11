Chinees kampioen haalt coach weg bij ploeg Witsel

In de zoektocht kwam het uit bij Fabio Cannavaro. De ex-wereldkampioen van Italië promoveerde met Tianjin Quanjian twee seizoenen geleden naar de Chinese eerste klasse. Met Axel Witsel in de rangen dirigeerde de trainer de club naar de derde plaats in de stand, wat recht geeft op deelname aan de Aziatische Champions League.

Evergrande is geen onbekend terrein voor Cannavaro. De 44-jarige ex-verdediger stond er al eens zeven maanden aan het roer toen hij in 2014 overnam van Marcelo Lippi. In juni 2015 werd hij bedankt voor bewezen diensten en opgevolgd door Scolari. De 69-jarige Braziliaan leidde het team naar drie opeenvolgende titels