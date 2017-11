Smaakloze opmerking kost Schotse aanvaller acht wedstrijden schorsing

O'Hara nam het met Falkirk op tegen het Dunfermline van Dean Shiels. In 2006 liet die laatste zijn rechteroog weghalen. Hij was na een ongeval blind geworden aan dat oog, maar kreeg er later zodanig veel last van dat hij besliste het chirurgisch te verwijderen.

Nadat Shiels in de wedstrijd rood pakte, kon O'Hara het niet laten om een opmerking te maken over Shiels' oog. De scheidsrechter had de weinig respectvolle opmerking gehoord en maakte er na de wedstrijd een verslag van.

De actie komt O'Hara nu duur te staan. De Schotse Voetbalbond besliste om hem voor maar liefst acht wedstrijden te schorsen. Het ziet er dus naar uit dat de 19-jarige aanvaller de feestdagen gezellig thuis kan doorbrengen.