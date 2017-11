Wat kan Leekens met dit Hongarije richting EK 2020?

De Hongaarse nationale ploeg is nu niet meteen een grootmacht in het internationale voetbaltoneel, maar Georges Leekens houdt wel van een uitdaging. Als clubcoach kon hij vaak kleinere ploegen boven zichzelf laten uitstijgen. Denk maar aan KV Kortrijk die hij in 2010 naar play-off 1 loodstte. Als bondscoach was hij echter niet altijd even succesvol, getuige zijn recente uitschakeling met Algerije in de eerste ronde van de Africa Cup.

EK 2016: klein succes

De Hongaren speelden een prima Europees Kampioenschap vorige zomer. Ze versloegen onder andere Oostenrijk en hielden Europees kampioen Portugal in bedwang. Dit leverde een ticketje op voor de achtste finales tegen België. We kenden een begenadigde dag in Toulouse en stuurden de Hongaren met een pak rammel (0-4!) huiswaarts.

Ontgoochelende WK-kwalificatiecampagne 2018

Voor de kwalificatie voor Rusland 2018 liep het een stuk minder. De Hongaren eindigden derde in groep B na Portugal en Zwitserland. Met een achterstand van maar liefst 14 punten op beide landen konden ze op geen enkel moment aanspraak maken op een kwalificatie. Kleine broertjes Andorra, Letland en de Faroër Eilanden werden wel nog vlot achterwege gelaten.

Geen grote namen

De tijden van de internationale supersterren – denk maar aan Ferenc Puskás- bij Hongarije is natuurlijk al lang voorbij. Balázs Dzsudzsák doet meer dan waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. De ex-speler van onder andere PSV en Dinamo Moskou is aanvoerder van Hongarije. Met Péter Gulácsi beschikken de Hongaren over de vaste sluitpost van Duits vice-kampioen Red Bull Leipzig. Ádám Nagy (Bologna), Roland Sallai (APOEL) en László Kleinheisler (FC Astana) zijn drie veelbelovende talenten die reeds in het buitenland actief zijn. Net als spitsen Ádám Szalai en Krisztián Németh. Verder zijn er nog een pak spelers die in de eigen Hongaarse competitie spelen, zoals veteraan Zoltán Gera, die op zijn 38ste nog steeds zijn rol heeft in de Hongaarse nationale ploeg.

De ploeg bulkt dus niet onmiddellijk van het talent, veel zal afhangen van de loting. Op 8 december weet ‘Mac the Knife’ hoe hoog de berg is die hij moet beklimmen.