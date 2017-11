Verheyen danig onder de indruk van speler: "In België had hij overal in de eerste ploeg gestaan"

De voormalige aanvaller van Club Brugge zal Zinho Vanheusden niet snel vergeten. "Hij is de beste verdediger die ik in mijn vijf jaar als coach van de U19 zag passeren. Hij heeft een uitstekende mentaliteit.

Dit had zijn jaar van de doorbraak moeten worden bij Inter. het is enorm spijtig dat hij een kruisband heeft gescheurd. Hier in België had Zinho overal al in de eerste ploeg gestaan. Daar ben ik zeker van", vertelt Verheyen in Het Nieuwsblad.

Verheyen merkt duidelijk dat Vanheusden zijn opleiding in Italië heeft genoten. "Als je die jongen ziet trainen... Hij lacht er niet mee. Als je een uur tactiek geeft, vraagt hij zich niet af hoe lang het nog gaat duren".