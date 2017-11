Verheyen staat nu wel open voor een avontuur in eerste klasse: "Ik zeg niet langer meer 100% neen"

De ervaring die hij opdeed als trainer bij de beloften, heeft Verheyen van gedacht doen veranderen. "Ik ben niet ongeduldig en ben nog altijd zeer gelukkig met het werk dat ik nu doe, maar ik zeg niet langer meer 100 % neen tegen een club uit 1A", vertelt de trainer in Het Nieuwsblad.

Dat was ooit anders. "Bij mij is dat geëvolueerd. In het begin weigerde ik altijd, dan zei ik "zeker niet", maar dat verandert toch naarmate ik langer bezig ben", besluit hij.