Lokeren-huurling maakt grote indruk in Thailand

Daar doet Coelho het echter uitstekend. Hij werd kampioen met de club en had daar een enorm groot aandeel in met maar liefst 33 goals in 32 wedstrijden. De Thaise competitie is niet meteen gekend als de meest kwalitatieve, maar je moet het toch maar doen...

De Braziliaan wordt nog tot het einde van deze maand uitgeleend aan de ex-club van Frank Acheampong. Buriram United wist ook een aankoopoptie af te dwingen voor de speler. Met zulke statistieken zullen ze die ongetwijfeld willen lichten.