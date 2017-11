Ex-ploegmaat komt met opvallende anekdote over 'angstaanjagende' Gravesen: "Ooit bracht hij eens een paintballgeweer mee op training"

Thomas Gravesen heeft een mooie voetbalcarrière achter de rug, met dienstverbanden bij onder meer Celtic, Real Madrid en Everton. Voormalig teamgenoot James McFadden kan zich de stapatsen van de Deen nog goed herinneren.

"Hij was angstaanjagend en krankzinnig. Hij was iemand in de groep die je probeerde te ontlopen, een nachtmerrie. Een-op-een was hij ok, in groep altijd hyper. Hij had ook een vreemd, nogal gek accent", zegt McFadden op het YouTube-kanaal van Open Goal.

"Op een dag bracht hij gewoon vuurwerk met zich mee. De fysiotherapeut van Everton was beizg met de geblesseerde spelers toen Tommy tevoorschijn kwam en een gigantische 'raket' op hem afvuurde. Hij bracht ook eens een paintballgeweer mee, 'gewoon' om naar mensen te schieten.Ongelooflijk.."