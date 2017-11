Walem niet echt blij na zege: "Heb hen gevraagd of ze me een hartaanval wilden bezorgen"

Walem kon achteraf lachen, maar in de tweede helft was er weinig van glimlach te zien. Daar had hij ook geen reden voor nadat zijn ploeg een 2-0 te grabbel had gegooid. "Ik heb ze na de match gevraagd of ze me een hartaanval wilden bezorgen", aldus Walem. "Ze hielden een heel stadion in spanning."

"Maar goed, zonder lachen. Zonder enige aanleiding gaven ze de match uit handen. Dat is het bewijs dat ze nog allemaal heel jong in het hoofd zijn. We hebben drie punten, maar de manier waarop was zeker en vast niet goed."

"Ik zag wel twee positieve punten. Eén: de groep heeft gereageerd, zoals ik wist dat ze dat konden. Twee: mijn twee spitsen hebben gescoord. Dat zal hen deugd doen."