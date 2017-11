Messi gaat opvallende weddenschap aan indien Argentinië het WK wint

Ster van het elftal Lionel Messi schuwt de straffe uitspraken niet. Indien Argentinië in de finale aan het langste eind trekt, wil de baltovenaar een bijzondere belofte inlossen.

"Als we het WK winnen, dan beloof ik dat we van Rosario naar het bedevaartsoord in San Nicolás lopen", antwoordt de aanvoerder op het voorstel van een verslaggever van TyC Sports.

Messi komt zelf van Rosario. Vanaf daar is het 65 kilometer lopen tot aan de basiliek van San Nicolás in Buenos Aires. Sergio Agüero, die Messi vergezelde tijdens het interview, reageerde verbaasd op de afgesloten weddenschap, maar herstelde zich snel: "Lopen? Nee, we gaan al rennend!"