Antwerp-supporters gooiden rookpot naar Benavente, 'straf' is nu bekend

door Aernout Van Lindt

door

Matchwinnaar Benavente van Charleroi werd bekogeld, maar Antwerp komt weg zonder zware straf

Foto: © photonews

Cristian Benavente kreeg afgelopen weekend onder meer een blik op de schouder na het vieren van een van zijn doelpunten in Antwerp - Charleroi. The Great Old heeft daarvoor nu een voorstel tot minnelijke schikking gekregen.