Uitstekend nieuws voor Vertonghen en co: topschutter weer fit

Volgende week zaterdag neemt Tottenham het op tegen Arsenal, de derde in de stand tegen de zesde. Lang werd getwijfeld of Harry Kane fit zou geraken voor die belangrijke wedstrijd, maar de medische staf zette het licht dus op groen voor de aanvaller die in de Premier League al acht keer in tien wedstrijden het net wist te vinden.

Een vervelende knieblessure hield Kane enkele weken aan de kant. Zo miste hij bijvoorbeeld de belangrijke wedstrijd tegen Manchester United op Old Trafford. De aanvaller zal er nog niet bij zijn voor de komende oefeninterlands van Engeland tegen Brazilië en Duitsland.