Voor deze Mexicanen is het vrijdag opletten

Rijke geschiedenis

De Mexicanen zijn er net als de Rode Duivels al zeker bij op het WK 2018 in Rusland. Ze wonnen nog nooit het WK, behalve in eigen land zijn ze ook nog nooit voorbij de kwartfinales geraakt.

Maar ze zijn er wel quasi altijd bij én in Noord- en Midden-Amerika vaak ook het beste land. De Gold Cup weten ze dan ook vaak naar hun hand te zetten. Het land droomt van meer, dan moeten teams als België ook eens opzij worden gezet.

In 2014 speelde Ochoa (Standard) een aantal topwedstrijden, pas door een strafschop aan Arjen Robben in de 1/8e finales viel het doek voor de Mexicanen. Zeker een team om voor op te letten dus, want ze raken al sinds 1994 altijd door de groepsfase.

Weinig sterren

Chicarito kennen we natuurlijk allemaal wel, maar de Mexicanen hebben ook nog veel meer kwaliteit in de rangen. Carlos Vela bijvoorbeeld. De doelpuntenmachine van Real Sociedad wilde wel niet naar het WK 2014 gaan, maar hoopt nu op eerherstel.

De 22-jarige Hirving Lozano van PSV Eindhoven is ook als een kanonskogel uit de startblokken geschoten, met negen doelpunten uit evenveel wedstrijden in de Eredivisie. Samen met Jesus Corona (Porto) en Uriel Antuna (Groningen, uitgeleend door Man City) moeten ze de toekomst vormen van het land. Giovani dos Santos tot slot lijkt nog niet zeker van zijn stekje op het WK, tijd om te schitteren dus tegen België.