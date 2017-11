Batshuayi geeft forfait voor de oefeninterlands, Vertonghen haalt Mexico niet

De speler zelf is ondertussen al weer vertrokken naar zijn club in Londen. Wie tegen Mexico zeker ook niet zal spelen is Jan Vertonghen. Hij heeft te veel last aan zijn enkel, vernemen we op de persconferentie. België zal dus naar alle waarschijnlijkheid aantreden met een volledig nieuwe verdediging.

Wie wel zeker zal spelen is Montréal Impact-speler Laurent Ciman. Vermaelen, Dendoncker, Boyata en Kabasele maken allevier kans om naast hem in de acherhoede te staan.

Volg België - Mexico live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (10/11).