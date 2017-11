Waaraan verdiende Stanciu zoveel krediet van het Anderlecht-publiek? "Vijf machen en hij geeft alle kritikasters lik op stuk" en "De enige die een goeie corner kan trappen"

Een speler die nog geen 25 procent van de tijd speelt. In 3.035 minuten was hij goed voor 9 goals en 10 assists. Maar die statistieken zeggen niet alles. Stanciu probeerde in de wedstrijden die hij wel speelde veel te forceren. En toch blijven vele fans roepen om hem in de ploeg te zetten in plaats van bijvoorbeeld Sofiane Hanni, die betere statistieken kan voorleggen. Wij vroegen ons af waarom...

Elke keer het dreigt mis te gaan, wordt er al snel de naam van Stanciu gescandeerd. Bij de supporters leeft het gevoel dat hij te weinig kansen heeft gekregen om te tonen waartoe hij in staat is. "Voor mij mag hij meer kansen krijgen", reageert Stijn Cool, al jarenlang trouw abonnementshouder bij paars-wit. "Hij is steeds gretig ingevallen en is één van de weinige spelers die een goeie corner kan trappen."

Hij krijgt geen kansen en Teodorczyk mag wel blijven aanmodderen

Stanciu klaagde na de match in Parijs dat hij één goeie match speelde (Waasland-Beveren) en dan opnieuw op de bank belandde om er niet meer af te komen voor vier matchen. "Je vraagt je natuurlijk af waarom er nu al drie coaches hem niet gebruikten", knikt Sheila Ruysseveldt, ook al jarenlang fan. "De situatie zoals ze nu is zal ook niet goed zijn voor zijn vertrouwen, terwijl Teodorczyk wel mag blijven aanmodderen."

Stanciu heeft nog niet zijn volle potentieel laten zien, maar wel glimpen. En daar houden de Anderlecht-fans, die sinds het vertrek van Matias Suarez niet al te veel technische hoogstandjes meer zagen, zich aan vast. "Zijn eerste match, tegen Charleroi, deed hij enkele mooie dingen. Daarna kon hij dat nog amper laten zien", aldus Ruysseveldt.

Vijf machen na elkaar

Ook Kevin Jacobs, voorzitter van supportersclub The Purple Stars, blijft geloven in Stanciu. "Hij kan ongelooflijk goed voetballen. Hij liet al enkele flitsen van zijn klasse zien. Ik ben ervan overtuigd dat als hij vijf volledige matchen na elkaar mag spelen, dat hij alle kritikasters lik op stuk geeft. Ik begrijp echt niet waarom nu al drie coaches hem constant op de bank houden. Ik vind dat hij een eerlijke kans moet krijgen. Kortom: ik ben pro Stanciu!"