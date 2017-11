Ödegaard maakt indruk in Nederland: "Ik keer in januari nog niet terug naar Real"

Real Madrid verhuurt Ödegaard sinds vorig seizoen aan de Friese club. Na een moeizaam eerste half jaar heeft de Noor nu helemaal zijn draai gevonden in Nederland. De 18-jarige middenvelder is momenteel een van de smaakmakers in de Eredivisie en vaste waarde onder coach Streppel.

"Madrid is erg tevreden over mijn ontwikkeling. Zij vinden dat ik het heel goed doe. Dat bekent wel niet dat ik in januari al terugkeer naar Spanje. Ik maak het seizoen af bij Heerenveen en keer in juni terug naar Real, zegt Ödegaard tegenover Dagbladet.

Of Real Madrid de middenvelder dan weer zal verhuren of zelf gebruiken is nog niet duidelijk. “Na mijn terugkeer zullen we bekijken wat de volgende stap is. Ik denk dat ik nog een paar jaar nodig heb om mijn potentieel er helemaal uit te laten komen. Ik heb nog een lange carrière voor me liggen. Dat vergeten mensen wel eens, dat ik nog zo jong ben."