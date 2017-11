De 24-jarige Boakye verscheen in de zomer op de radar van KRC Genk. De Limburgers zochten een alternatief voor de langdurig geblesseerde Nikos Karelis. Niet de Ghanees, maar wel de Deen Marcus Ingvartsen werd uiteindelijk de Limburgse recordaankoop.

Doeltreffend op alle niveau's

Genk richtte niet zomaar zijn pijlen op Boakye. De teller van de stevige spits - goed voor 1,86 meter en 80 kilogram - staat dit seizoen op 14 goals in 22 matchen: zes treffers in de competitie, zes in Europa en twee voor zijn land Ghana.

5 miljoen

De vraag is dus of Boakye nog spek voor de bek van Anderlecht is? De international kost 5 miljoen euro en lokte met zijn knallend seizoensbegin ook interesse van andere clubs uit. The Telegraph linkte hem zelfs aan Chelsea. De Engelse landskampioen betreedt in januari de transfermarkt op zoek naar een extra spits.

Anderlecht nummer 9?

Kortom, Anderlecht zal van goeden huize moeten zijn om Boakye naar het Astridpark te loodsen. Indien de Brusselaars toch hun slag thuishalen, doet de diepe spits zijn negende (!) verschillende club aan. Nadat hij uit de jeugd van het Italiaanse Genoa doorstroomde, voetbalde hij voor Sassuolo, Juventus, opnieuw Sassuolo, Elche, Atalanta, Roda JC, Latina en Rode Ster Belgrado. Een bewogen parcours op z'n 24ste...