Schrijvers viert vanavond zijn 50e jeugdinterland, zeven spelers rondden al eerder die kaap af

Enkele namen kan Schrijvers nog met gemak voorsteken indien hij nog een paar wedstrijden afwerkt in het shirt van de beloften. Bij zijn voorgangers die de kaap van 50 wedstrijden afrondden, staan enkele spelers die het tot het A-elftal van de Rode Duivels hebben geschopt of er nu in aanmerking voor komen:

Dennis Praet (Sampdoria, 50 wedstrijden)

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach, 51 wedstrijden)

Hannes Van Der Bruggen (KV Kortrijk, 57 wedstrijden)

Carl Hoefkens (Einde carrière, 57 wedstrijden)

Paul-José Mpoku (Standard, 61 wedstrijden)

Thomas Chatelle (Einde carrière, 62 wedstrijden)

Jean-François Gillet (Standard, 71 wedstrijden)