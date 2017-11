Mignolet laat zich niet opjagen: "Mijn voorbereiding zal daardoor niet veranderen"

Mignolet was belangrijk voor Liverpool in het behalen van de Champions League: “Ik stopte een strafschop tegen Hoffenheim in de laatste voorronde, dat klopt. Maar nu speel ik niet”, aldus de goalie van Liverpool en de Rode Duivels.

"Ach, de coach is baas hé. Hij doet wat het beste is voor het team. Ik kan dat enkel respecteren en blijven verder werken voor de rest van het seizoen. En hopelijk volgt dan ook nog eens een wedstrijd in de Champions League.”

Het siert Mignolet overigens dat hij zich door het niet spelen niet laat opjagen: “Mijn voorbereiding zal daardoor niet veranderen, ik werk altijd even hard. Zo ben ik klaar voor als het aan mij is.” Dat geldt bij Liverpool én bij de Rode Duivels.

