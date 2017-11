Sportmarketeer over imagoschade Nederlands elftal: "We zijn een tweederangsvoetbalnatie geworden"

In gesprek met Volkskrant schuwt de marketeer de harde woorden niet. "We zijn een tweederangsvoetbalnatie geworden in relatief korte tijd. We hebben twee eindtoernooien op rij misgelopen en presteren niets meer in het Europese clubvoetbal.

Dat ons imago een gigantische opdoffer heeft gekregen, staat vast. De KNVB mag het zichzelf aanrekenen. Ik zie geen visie en strategie voor de toekomst. Het aantal afzeggingen van spelers voor de komende oefenduels tegen Schotland en Roemenië is ook stuitend"

"Het is tekenend voor de sfeer binnen Oranje", vindt Van den Wall Bake. "Oefenduels hebben ook geen nut. Je mag zes keer wisselen, de spelers zijn bang voor blessures en houden zich. Op dat vlak is het goed dat deze volgend jaar worden verruild voor de UEFA Nations League."

