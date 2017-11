Verheyen komt terug op de heisa rond Svilar en de Belgische nationale ploeg: "Het zou belachelijk zijn als hij dat zegt"

Het ziet er dus naar uit dat Svilar de knoop wat betreft zijn carrière als international heeft doorgehakt. "Het zou belachelijk zijn als Svilar zegt dat hij niet meer voor België speelt wegens die problemen bij de U19", laat coach Gert Verheyen verstaan in Het Nieuwsblad.

"Ik heb Mile voor het seizoen nog gebeld. Hij zat toen met die transferzorgen, en ik begreep ook wel dat hij niet meer voor de U19 moest spelen als hij in de eerste ploeg zou staan bij Benfica. Maar hij nam gewoon niet op, belde niet terug. Dan houdt het voor mij op. Ik heb hem dan ook niet opgeroepen."

Ruiten ingooien

Verheyen belde meermaals tevergeefs naar Svilar, terwijl vader Ratko dan weer het omgekeerde beweerde. "Ik zou daar publiekelijk niet op gereageerd hebben, maar als vader Svilar zegt dat hij niets meer van ons heeft gehoord, móét ik wel reageren", aldus Verheyen.

"Dat was ook niet om een voorbeeld te stellen. Het is gewoon simpel: als je gebeld wordt, bel dan terug. Voor 99 procent van de spelers is dat nooit een probleem. Maar er zijn er nóg die hun eigen ruiten aan het ingooien zijn."