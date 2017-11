Youth League-uitblinkers uit 2015 braken nog niet door bij Anderlecht: "Het is vreemd, er moet een reden voor zijn"

Twee jaar na datum voetballen andere talenten als Faes en Lukebakio, die toen het mooie weer maakten bij de beloften, net als Leya Iseka elders.

"Het is vreemd. Zelfs wij, onder ons, praten er regelmatig over", zegt Leya Iseka in La Dernière Heure. "Er is misschien iets dat we fout doen. Want er moet een reden voor zijn, ook al kennen we die niet."

Niet zelf op zoek naar de verklaring

"Als er een uitleg voor is, komen we die graag te weten. Maar we zullen er niet zelf naar op zoek gaan. Daar focussen we ons nu niet op", aldus de Belg met Congolese roots.

Leya Iseka voetbalt dit seizoen opt uitleenbasis voor Zulte Waregem. Lukebakio voor Charleroi en Faes voor het Nederlandse Excelsior.