Ibrahimovic op zijn gekende wijze in aanloop naar het duel tussen Zweden en Italië: "Door mijn afwezigheid is het niveau omlaag gegaan"

De Scandinaviërs nemen het in twee wedstrijden op tegen Italië. Mocht het land zich bij wonder kwalificeren voor het WK in Rusland, zal Zlatan Ibrahimovic er nog steeds niet bij zijn. "Het hoofdstuk bij de nationale ploeg is afgesloten. Maar het zou zeker leuk zijn om naar Rusland te gaan om Zweden te zien spelen", zegt hij aan Sky Italia.

Wat veranderde er sinds zijn afscheid? "Zweden speelt zonder druk nu, omdat niemand veel verwacht bij de media en de fans sinds ik ben vertrokken. Als ik speel, gaat het niveau omhoog. Door mijn afwezigheid is het omlaag gegaan", klinkt het zoals altijd vol zelfvertrouwen.

De 36-jarige aanvaller van Manchester United acht Zweden zeker niet kansloos tegen Italië en waarschuwt voor Italiaanse overmoed. "Zweden blijft een goed collectief hebben. Er hangt nu iets minder verantwoordelijkheid op de spelers hun schouders. Ze hebben niet echt veel ervaring, maar het project is ambitieus", besluit Ibrahimovic.

