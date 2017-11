Deze ex-Miss Universe zet Colombiaans voetbal in rep en roer

door Clint Vens



Adidas kiest voor oud-Miss Universe als model voor de vrouwenvoetbaltruitjes van Colombia

Foto: © Photonews

In Colombia is een kleine rel ontstaan naar aanleiding van de voorstelling van de nieuwe tenues voor het WK in Rusland van volgend jaar. Speelsters en fans van het Colombiaanse vrouwenteam zijn niet opgezet met het feit dat Adidas ex-Miss Colombia gebruikt en geen speelster.