Vijf punten waarom Jankovic KV Mechelen uit het dal kan trekken (met één die er bovenuit steekt)

Jankovic heeft ervaring met dit soort situaties en weet hoe hij eruit moet komen. Daarom werd in de aanloop voor de match tegen KV Kortrijk niet enkel de nadruk gelegd op tactische en technische zaken.

Mentaliteit

Elke speler van KV Mechelen sprak erover in zijn nabespreking van de wedstrijd: Jankovic wou mentaliteit op het veld zien. Niet toevallig werd Laurens Paulussen heropgevist, een speler die een heel seizoen amper een kans kreeg, maar wel bekend staat omwille van het feit dat hij door een muur wil gaan.

Motivator

Niet enkel Paulussen, maar ook de andere spelers kregen een boost aan motivatie. De Serviër weet hoe hij spelers moet aanpakken in deze omstandigheden en heeft ook een positieve invloed op de rits Balkanjongens die de club rijk is. Zijn motivatieskills zijn de grootste troef van de nieuw aangestelde trainer. Dat hij quasi iedereen in zijn eigen taal kan aanspreken, helpt ook.

Kennis

Jankovic werd niet in het diepe gesmeten. Sinds zijn ontslag bij Standard bleef hij actief als analist en volgde zowat elke wedstrijd van de Jupiler Pro League. Hij moest dan ook geen tijd verliezen met analyses in te halen.

Tactiek

Jankovic maakt de keuze om met vier achteraan te gaan spelen en wat meer zekerheid in te bouwen op het middenveld. Een keuze die hij niet snel zal wijzigen. Op dit moment telt niet het mooie voetbal, maar wel het resultaat.

Werkmier

Jankovic staat op en gaat slapen met zijn werk. Dat is de rode draad door zijn carrière. Vrijwilligers bij KV Mechelen vertelden ons eerder al dat ze geen stap in het stadion mochten zetten of hij was er wel ergens te vinden.