Anderlecht wast handen in onschuld na commotie rond sponsor Betway

Die licentie laat toe om onlinesportweddenschappen te organiseren in België. Nu blijkt dat de herkomst van het sponsorgeld niet zo zuiver is, komt ook Anderlecht in opspraak. Het geld zou namelijk via een zettel in Malta doorgesluisd zijn vanuit een postbusadres op de Britse Maagdeneilanden.

"Zowel de club als de Voetbalbond waren niet op de hoogte. We kijken of een bedrijf solvabel is om ons te sponsoren en of ze hun activiteit in ons land mogen uitvoeren. Maar daar houdt het op", aldus woordvoerder David Steegen.

Steegen gaat verder. "Het is toch niet aan een voetbalclub om na te gaan wat de achtergrond van een bedrijf is? Dat is de taak van de overheid. Als zij zeggen dat Betway betrokken is bij illegale praktijken, dan zullen we de gepaste maatregelen nemen.

Het is vervelend dat wij nu in een slecht daglicht geplaatst worden. Wij houden ons aan de regelgeving van de overheid. De club treft geen schuld en is niet verantwoordelijk voor wat er nu speelt."