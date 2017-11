Denier ziet in ex-Genkie oplossing voor geplaagde defensie Rode Duivels: "Nu dé kans om zich te laten zien aan bondscoach"

Christian Kabasele doet het de laatste weken erg goed bij Watford. In de verloren wedstrijd tegen Everton wist hij zelfs te scoren. Even hielden we ons hart vast toen hij 10 minuten voor tijd naar de kant moest met een blessure. Loos alarm zo bleek achteraf, en dus bleef hij in de selectie voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan.

Unieke kans

Volgens Genks hulptrainer Pierre Denier, die hem nog onder zijn hoede had bij Racing Genk, mag de verdediger van Watford zeker hopen op speelminuten. "Door het uitvallen van verschillende pionnen in de verdediging liggen er kansen voor Christian om zich te tonen aan aan de trainer", vertelt Denier aan Voetbalkrant.com. "De bondscoach kan nu eindelijk eens zien welk vlees hij met Kabasele in de kuip heeft, want dat weet hij misschien nog onvoldoende."