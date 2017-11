🎥 Match tussen Colombia en Zuid-Korea ontsierd na racistische imitatie

Na een opstootje tussen verschillende spelers, mengde Cardona, speler van het Argentijnse Boca Juniors, zich in de debatten. Hij probeerde het gezicht van de Zuid-Koreanen te imiteren.

Op de sociale media konden ze de actie van de Colombiaanse middenvelder niet smaken. Die werd als racistisch en zeer onfair bestempeld. De Zuid-Koreanen lieten het incident niet aan hun hart komen en wonnen uiteindelijk met 2-1 na twee goals van Tottenham-aanvaller Son.

@Gidi_Traffic VIDEO: Edwin Cardona has caused outrage after making an alleged racist gesture during Colombia's clash pic.twitter.com/7t2Y21MvAD