Peruaanse sensatie JPL krijgt van alle kanten lofbetuigingen: "Een tovenaar", "Hij maakt voetbal simpel" en "Met één controle kan hij het verschil maken"

In de eerste plaats bij zijn trainer in Charlerloi Felice Mazzu: “Cristian is volgroeid. Hij weet nu hoe het Belgische voetbal werkt. Ik heb er op moeten hameren, maar hij knapt intussen zijn deel van het werk op.”

Mehdi Bayat wist al een tijdje tot wat hij in staat is: “Op training liet hij dingen zien die weinig spelers in België kunnen. Zijn aanpassingsperiode is achter de rug en ik wist dat hij zou ontploffen.”

Ook zijn ploegmaats zijn onder de indruk van de 23-jarige spits: “Hij is een tovenaar”, zegt Gaëtan Hendrickx. “Ik loop met plezier wat extra meters zodat hij zich aanvallend kan uitleven. Technisch is hij zonder meer de beste van de hele ploeg.” “Hij maakt voetbal simpel”, zegt Marco Ilaimaharitra. “Met één controle kan hij het verschil maken.”

Geen WK?

Ondanks zijn hoogvorm dreigt Benavente wel het wereldkampioenschap te missen volgend jaar. Peru werkt vannacht de heenwedstrijd af van de barrageduels tegen Nieuw-Zeeland voor een ticket voor Rusland. Dat zal zonder Benavente gebeuren. De Peruaanse bondscoach Ricardo Gareca ziet geen heil in een selectie van de Charlerloi-spits. Hij werd al meer dan een jaar niet opgeroepen voor zijn land. Als Benavente zijn goede prestaties kan doortrekken, zal hij ongetwijfeld wel eens op de radar van Gareca verschijnen.