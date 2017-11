Mbokani bewijst dat hij het scoren nog niet verleerd is, nog steeds spek voor de bek van Belgische (top)clubs?

Meteen drukte hij geruchten over een mogelijke terugkeer naar paars-wit de kop in. Momenteel doet de ex-aanvaller van Anderlecht en Standard het niet onaardig bij Dinamo Kiev nadat hij eind juni niet slaagde voor de medische tests bij olympiakos. Mbokani is er basisspeler en scoorde tot dusver vijf keer in twaalf wedstrijden.

Daarmee doet hij in ieder geval al beter dan vorig seizoen in de Premier League bij Hull City. Toen verscheen zijn naam geen enkele keer op het scorebord. Het seizoen daarvoor lukte hij bij Norwich City wel nog zeven goals in de Engelse competitie.

Mede door een aanhoudende last aan de hamstrings miste hij vorig seizoen tien wedstrijden. In totaal kwam hij in alle competities samen slechts 17 keer in actie, waarvan acht keer als basisspeler, zo staat te lezen op Transfermarkt.

Dat Mbokani nu weer wat boven water komt drijven in Oekraïne, is geen slechte zaak. De spits wordt weldra 32 jaar oud, maar is zeker nog niet op zijn retour. De Congolees liet eerder al weten een terugkeer naar België niet meteen te zien zitten.

Maar een Mbokani die zijn huidige vorm kan behouden, kan nog steeds een grote versterking zijn voor menig club uit de Jupiler Pro League. Mogelijk zelfs nog voor clubs uit de G5 die mee willen dingen naar de prijzen. Afwachten wat de komende jaren zullen brengen en of we de speler nog in België in actie zullen zien.