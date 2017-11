Zoontje Mbokani gaat bij Anderlecht spelen, vader Dieumerci drukt speculaties de kop in

Dieumerci Mbokani kwam zijn oude club een bezoekje brengen, zoals hij wel vaker naar Neerpede afzakt als de spits van Dynamo Kiev eens in het land is.

Zijn vrouw Marlene en zoontjes Bradley en Jess wonen namelijk nog in Brussel, ook als Dieumerci in Oekraïne is voor het voetbal. Een terugkeer naar België is voorlopig uitgesloten? "Neen, ik ben hier voor mijn zoontje", klonk het in Het Nieuwsblad.

"Het is logisch dat Jess komt voetballen bij Anderlecht." Jess Mbokani zal aansluiten bij de U8 van paars-wit.