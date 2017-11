Eden Hazard én Dries Mertens nemen het op voor Il Ninja met deze mooie woorden

"Hij kan bijbrengen wat hij bij AS Roma doet: grinta. Op het Europees Kampioenschap was hij de beste speler van de ploeg", is Eden Hazard vol lof voor zijn ploegmaat bij de Rode Duivels.

"Hij heeft wat problemen gekend, maar hij is een belangrijke speler. Of hij nu speelt of niet, hij zal zich helemaal geven. Hij weet dat hij zich moet bewijzen."

Hij kan heel snel vooruit spelen

Ook Dries Mertens was deze week nog vol lof: "Hij is verkozen tot de beste middenvelder in Italië. Natuurlijk ben ik dus ook blij dat hij er opnieuw bij is. Wat mij betreft kan hij op de 10, maar ook op die twee plaatsen erachter."

"Hij kan heel snel vooruit spelen, is heel direct op en naast het veld. Radja wil wel op die 6 of 8 spelen, misschien kunnen ze dat nu eens proberen. In Italië speelde hij soms ook voor de verdediging en dat kan hij.

Volg België - Mexico live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.