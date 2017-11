Eden Hazard noemt collega-Duivel "De beste van de Premier League" en spreekt ook over relatie met de fans en testen

Over Kevin De Bruyne

Manchester City is de beste ploeg van de Premier League momenteel en Kevin is daar een belangrijke speler op zijn beste positie.

Op dit moment? Ja, hij is misschien wel de beste van de Premier League. En hij geeft ook altijd alles bij de nationale ploeg, waar hij in een andere rol speelt. We zijn altijd blij om met elkaar te spelen.

Over de relatie met de fans

"We hadden iets recht te zetten, omdat we ze een keertje niet hadden gegroet. Dat was onze schuld. We hebben ze deze week ontmoet en zitten op dezelfde lijn als hen. We willen iets moois afleveren op het WK."

Over dingen uitproberen op weg naar het WK

"We moeten niet vanuit onze comfortzone spelen, het is de bedoeling om matchen te winnen. Wij moeten het maximum geven, de coach neemt de beslissingen."

