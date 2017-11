Entourage van Stanciu en Anderlecht verschillen danig van mening: "Totaal geen sprake van"

Anamaria Prodan en Herman Van Holsbeeck zaten eerder deze week samen om te praten over Nicolae Stanciu en zijn toekomst. Daarbij zou onder meer een uitleenbeurt op tafel hebben gelegen, want Prodan wil een snelle oplossing.

Hij is momenteel absoluut niet transfereerbaar

"Maar op dit moment is hij absoluut niet transfereerbaar", klinkt het bij Prodan nu bij Telekom. "Zelfs een uitleenbeurt willen ze nu niet toestaan. We gaan de situatie later moeten herbekijken en dan misschien in januari kijken."

Anderlecht wil de Roemeen niet zomaar laten vertrekken, zoveel is duidelijk. En Prodan is daar niet helemaal over te spreken. "Ik volg hem op de voet en wil hem ergens heensturen waar hij kan spelen. Maar dat zal niet in Boekarest zijn, een terugkeer is uitgesloten.