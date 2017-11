Huwelijk tussen Berchem Sport en coach (ex-Anderlecht) al na minder dan drie maanden ten einde

Geert Emmerechts is namelijk niet langer de nieuwe coach van Berchem Sport. Na tien speeldagen en een kleine drie maanden gaan zijn wegen en die van de club in onderling overleg scheiden.

9 op 30

Berchem Sport wilde hoog mikken dit seizoen in de eerste amateurklasse, maar na tien wedstrijden staat het team amper dertiende met een teleurstellende 9 op 30.

Tot er een opvolger is gevonden zal Kevin Van Haesendonck de taak van T1 waarnemen. Emmerechts trainde lang de jeugd van Anderlecht, waar hij later ook assistent-trainer werd. Besnik Hasi nam hem in 2016 zelfs mee naar Legia Warschau.