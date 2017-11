🎥 Leekens ziet Hongarije verliezen tegen Luxemburg na prachtdoelpunt Lierse-aanvaller

De kersverse bondscoach van Hongarije heeft nog heel wat werk voor de boeg. Hongarije leed een 2-1 nederlaag in Luxemburg. De Hongaren kwamen nog langszij via Nemanje Nikolics, maar in de slotfase scoorde Luxemburger Marvin Martens de winnende treffer.

Vooral de openingstreffer van Lierse-aanvaller Aurélien Joachim op het kwartier mocht er wezen. Joachim kreeg de bal toegespeeld in de zestien meter, met een Zidanebeweging schakelde hij een Hongaarse verdediger uit en werkte hij het leer voorbij de bezoekende doelman.

Dinsdag neemt Hongarije het nog op tegen WK-ganger Costa Rica. Ook dan zal Leekens op de tribunes plaatsnemen. Hongarije is er zelf niet bij op het WK. In de groepswedstrijden verloor het maar liefst zes keer. Daar staan slechts twee zeges tegenover.



Bekijk hieronder het doelpunt van Joachim. Het laden van de beelden kan even duren.