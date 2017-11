Houwaart over overleden Club Brugge-icoon: "Dankzij hem groeide de club uit tot een grootmacht in Europa"

Henk Houwaart heeft Happel hoog zitten. "Hij heeft Club Brugge op de kaart gezet. Ik had hem zes jaar als coach bij ADO Den Haag. Later overtuigde ik hem om voor blauw-zwart te kiezen. Hij was als een vader voor me', vertelt de 72-jarige Nederlandse ex-coach van Club Brugge in Krant van West-Vlaanderen.

Hij zette de club meteen naar zijn hand. Dankzij zijn sportieve leiding groeide Club Brugge in geen tijd van een club met een schuldenlast tot een grootmacht in Europa. Met als absolute hoogtepunt de historische finale van 1978 tegen Liverpool. Die wedstrijd zal ik nooit vergeten", aldus Houwaart.