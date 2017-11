Hernan Losada wil met "keuze van zijn hart" het werk afmaken: "Ze verklaarden mij gek"

Keuze van mijn hartDeel deze quote:

"Ik had in het buitenland veel meer kunnen verdienen. Maar het was de keuze van mijn hart. Honderd procent. Ik kwam om het verschil te maken. Al was dat niet evident in derde klasse, ik werd nogal geviseerd", aldus Losada daarover in Het Nieuwsblad.

"En die amateuristische kleedkamers, de kleine veldjes… Maar ik kwam naar hier met één missie: Beerschot terug naar eerste klasse brengen. Ze noemden mij gek, maar ik wilde dat echt. Ik heb mij nu nog nooit zo fit gevoeld, op mijn 35e." Nu maar die droom afmaken, Hernan ...