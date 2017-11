Camps had er "Stilist hors categorie" dolgraag bij gehad, maar Martinez zette hem zelfs niet op het lijstje: "Doodsbange coach"

Hugo Camps is namelijk vol lof voor Dennis Praet in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Hij heeft zijn weg gevonden bij Sampdoria, verkeert in de beste vorm en is geen onbekende meer in Italië. Hij is opnieuw stilist hors categorie."

Geschrapt uit het lijstje

"Maar Praet is reserve van zichzelf geworden, weggestreept uit het lijstje. Dat is wrang en niet rechtvaardig. Dat hij er niet bij is voor deze oefeninterlands? Dat lijkt een doodvonnis. Dennis Praet zal pas na het regnum van Martinez opnieuw Rode Duivel worden."

"Hij wordt droog en koud afgeserveerd. Ook al speelt Martinez tegen Janneke en Mieke, dan nog blijft de oude vertrouwde hap staan. Doodsbange coach."