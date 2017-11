Thelin mag hopen op speelminuten bij Zweden, Zetterberg maakt vergelijking met ... Ibrahimovic

Sinds Isaac Kiese Thelin het blauw-gele shirt van Waasland-Beveren draagt, is de machine helemaal aangeslagen. Acht doelpunten sinds eind augustus, co-topschutter daardoor in de Jupiler Pro League.

Tijd om dus ook in dat andere blauw-geel te schitteren, bij de Zweedse nationale ploeg? Waarom al niet meteen tegen Italië in de WK-barrages?

"Berg en Toivonen ontgoochelden nooit in de spits tijdens de campagne", aldus Par Zetterberg in Het Laatste Nieuws. "Maar Thelin is een ideale joker. Als zijn ploegmaats hem goed voeden - hij is niet de man die drie man gaat dribbelen - kan hij zeker een vaste waarde worden."

Want een vergelijking met de grootste Zweed aller tijden is snel gemaakt: "Thelin is een hardwerkende kerel die het doel prima weet staan. Dat profiel ontbreekt bij Zweden sinds Zlatan Ibrahimovic stopte bij de nationale ploeg."