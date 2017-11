Bayern-verdediger niet te spreken over beslissing Ancelotti tegen PSG: "We waren geschockeerd"

Bepaalde zaken komen nu aan het licht. Zo herinnert verdediger Jérôme Boateng zich de aanloop naar het duel tegen Paris Saint-Germain nog goed. "We zaten vooraf nog met vijf spelers in een vergaderruimte en kregen anderhalf uur voor de wedstrijd plots te horen dat we niet zouden spelen. Zonder uitleg, vertelt hij tegen Süddutsche Zeitung.

Die vijf spelers waren niet van de minsten: Robben, Hummels, Ribéry en Coman. Boateng als vijfde haalde zelfs de selectie niet. "De spelers in kwestie inclusief mezelf waren geschockeerd. We begrepen niet waarom hij ons zonder enige uitleg naar de bank of zelfs de tribunes verwees", vertelt Boateng.

Na de pijnlijke nederlaag tegen PSG (3-0) werd Ancelotti, die ook werd afgerekend op zijn te licht trainingsregime, de laan uitgestuurd.